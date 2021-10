Elezioni Comunali Sardegna 2021: lo spoglio in diretta con tutti i risultati. Sfide al cardiopalma a Olbia, Carbonia e Capoterra

Urne chiuse nei 98 i Comuni della Sardegna chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale ballottaggio il 24 e 25 ottobre 2021. Tre i centri alle urne con una popolazione superiore ai 15mila abitanti. Si tratta di Carbonia, Capoterra e Olbia. Sono state rinviate le elezioni per i comuni di Gonnoscodina, Seneghe, Sorgono e Zerfaliu per la mancata presentazione di liste di candidati. Nei comuni con oltre 5mila abitanti (Olbia, Carbonia, Capoterra, Villacidro, Siniscola, Dorgali, Sennori, Orosei, Elmas, Sarroch, Serramanna, Domusnovas, San Giovanni Suergiu, Gonnesa) ogni elettore potrà esprimere una doppia preferenza di genere, ma all’interno della stessa lista. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio con tutti i risultati.

I primi sindaci eletti in Sardegna

I sindaci eletti nei Comuni in Sardegna con un unico candidato in corsa contro il quorum. A Barrali eletto sindaco Fausto Piga, a Decomoputzu il sindaco è Antonino Munzittu. A San Niccolò Serrei eletto Stefano Soru mentre a Sant’Andrea Frius eletto primo cittadino Simone Melis. A Selega eletto sindaco Alessio Piras, a Turri eletto Martino Picchedda. A Villaperuccio eletto Marcellino Piras mentre a Villasalto eletto Leonardo Usai. A Baradili eletta Maria Anna Camedda mentre a Bonacordo eletta Annalisa Mele. A Cuglieri eletto primo cittadino Andrea Loche, anche a Marrubiu quorum superato, il sindaco è Luca Corrias. Quorum superato a Ruinas, il sindaco è Gianni Tatti. Anche Scano di Montiferro ha già il suo sindaco, è Antonio Flore. A Tramatza quorum superato per Maria Sebastiana Moro. Stefano Monni è il nuovo sindaco di Baunei. Maurizio Cadau è il nuovo sindaco di Belvì.Tore Ghisu è il nuovo sindaco di Borore. A Godoni rieletto sindaco Francesco Mario Peddio. Alessandro Luche si conferma sindaco di Loculi. Marco Ziranu è il nuovo sindaco di Orani. Sarà Ilenia Vacca il nuovo sindaco di Ovodda. Gian Pietro Arca è stato riconfermato sindaco di Silanus. Christian Loddo è il nuovo primo cittadino di Talana. A Triei rieletta Anna Assunta Chironi. Ad Alà dei Sardi il sindaco è Francesco Ledda. Francesco Dui sarà il sindaco di Ardara. Giovannina Fresi ha sconfitto l’astensionismo ed è il primo cittadino di Monteleone Rocca Doria. Federico Tolu è invece il sindaco di Muros. Michele Carboni sarà sindaco di Nughedu San Nicolò. A Pauli Arbarei eletto primo cittadino Antonio Sanna. A Villanovaforru eletto sindaco Maurizio Onnis.

L’affluenza definitiva alle urne

L’affluenza a livello regionale in Sardegna per le elezioni comunali 2021 si attesta a poco più del 61%. Un dato in calo rispetto alle precedenti amministrative, che alla stessa ora avevano fatto registrare un’affluenza del 66,73% (ma in quel caso si votava in un’unica giornata).