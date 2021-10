Elezioni Comunali Roma: il vicesindaco del M5S: “accordo col Pd al ballottaggio? Se si fanno cose nell’interesse dei cittadini sì”

1 Ottobre 2021 14:08

Elezioni Comunali Roma: il vicesindaco del M5S: “accordo col Pd al ballottaggio? Se si fanno cose nell’interesse dei cittadini siamo aperti a qualunque soluzione”

“Accordo col Pd al ballottaggio? La nostra linea è chiara: noi gli accordi li abbiamo sempre fatti sulla base dei contenuti e delle cose da fare. L’unica cosa che escludiamo è fare cose che non sono nell’interesse dei cittadini. Se si fanno cose nell’interesse dei cittadini siamo aperti a qualunque soluzione. E’ chiaro che a noi non interessano né poltrone né accordicchi, ci interessa fare cose importante che la città attende da decenni”. Lo ha detto il vicesindaco di Roma e assessore alla città in movimento, Pietro Calabrese, intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.