Elezioni Comunali, proiezioni shock per Roma: sfida Raggi-Gualtieri per andare al ballottaggio con Michetti. Gli aggiornamenti in diretta [LIVE]

4 Ottobre 2021 16:30

Elezioni Comunali 2021: si vota nelle grandi città per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. A Roma sfida aperta tra Raggi, Calenda, Gualtieri e Michetti

A Roma gli elettori si sono trovati di fronte una scheda enorme con 22 candidati a sindaco e 39 liste. La sfida per la vittoria e per raggiungere l’eventuale ballottaggio è però tra 4 candidati: il sindaco uscente del M5S Virginia Raggi, il candidato di centrodestra, Enrico Michetti, il leader di Azione Carlo Calenda e l’ex ministro dell’economia del Pd Roberto Gualtieri. Su StrettoWeb lo spoglio in diretta.

Elezioni Comunali Roma: proiezioni shock con la Raggi che tenta il miracolo

Proiezioni shock per le elezioni comunali di Roma: è sfida tra il sindaco uscente Raggi e l’ex ministro Gualtieri (entrambi tra il 21,1% ed il 25,1%) del Pd per andare al ballottaggio con il Centro/Destra di Michetti (29,9%-33,9%).