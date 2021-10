4 Ottobre 2021 15:00

Elezioni Comunali 2021: a Milano l’uscente Sala punta alla vittoria al primo turno. Ce la farà? Lo spoglio in diretta su StrettoWeb

Urne chiuse a Milano: la battaglia è sostanzialmente tra il sindaco uscente Beppe Sala, sostenuto da 8 liste di Centro/Sinistra e Luca Bernardo sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Milano Popolare. Sala è il grande favorito: punta alla vittoria al primo turno per evitare uno scivolone al ballottaggio. Come terzo incomodo c’è Layla Pavone, sostenuta da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 Stelle. Lo spoglio in diretta su StrettoWeb.