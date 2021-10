Elezioni Comunali Cosenza 2021: lo spoglio in diretta su StrettoWeb [LIVE]

5 Ottobre 2021 09:00

Elezioni Comunali Cosenza 2021: lo spoglio in diretta su StrettoWeb, è sfida tra 8 candidati

Al via lo spoglio delle comunali in Calabria. A Cosenza, dove si deciderà il successore di Mario Occhiuto, sindaco per due legislature, ci sono stati ben 8 candidati sindaco. Dovrebbe delinearsi una sfida tra Franz Caruso, a capo di un’alleanza di centrosinistra senza il M5S e Francesco Caruso, alla testa della coalizione di centrodestra. Con un possibile terzo incomodo: Bianca Rende sostenuta da liste civiche e dai grillini. In lizza ci sono altri cinque candidati: Francesco De Cicco, assessore ancora in carica della Giunta Occhiuto, Valerio Formisani, attivista della sinistra, Fabio Gallo, ex coreografo e autore di programmi Rai, Franco Pichierri, sostenuto da “Noi con l’Italia” e dall’imprenditore Francesco Civitelli, sostenuto da liste civiche. Su StrettoWeb lo spoglio in tempo reale.