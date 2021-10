5 Ottobre 2021 09:00

Elezioni Comunali 2021: a Siderno è sfida tra Stefano Archinà, Mimmo Barranca, Antonio Cutugno, Maria Teresa Fragomeni, Antonio Sgambelluri. Su StrettoWeb lo spoglio in tempo reale

Al via lo spoglio delle elezioni comunali in Calabria. Importante sfida a Siderno, unica cittadina al voto sopra i 15 mila abitanti della Provincia di Reggio, con la sfida tra Stefano Archinà, Mimmo Barranca, Antonio Cutugno, Maria Teresa Fragomeni, Antonio Sgambelluri. Eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre. Su StrettoWeb lo spoglio in tempo reale.