4 Ottobre 2021 15:00

Elezioni comunali 2021: nella Bologna “rossa” il candidato Pd punta alla vittoria al primo turno

Urne chiuse a Bologna. Non sembra esserci storia nella città “rossa” per eccellenza: Matteo Lepore del Pd e sostenuto dal Centro/Sinistra, punta a diventare sindaco al primo turno. Il suo principale sfidante è Fabio Battistini, candidato del Centro/Destra che sembra non avere la forza di portare l’esponente Dem al ballottaggio dove, inevitabilmente si aprirebbe un’altra storia. Lo spoglio in diretta su StrettoWeb.