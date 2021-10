Elezioni comunali Cosenza, Orgoglio Brutio si schiera al fianco di Franz Caruso al ballottaggio

15 Ottobre 2021 17:20

Il movimento politico “Orgoglio Brutio” si schiera al fianco del candidato di centrosinistra Franz Caruso nel ballottaggio delle Elezioni comunali a Cosenza

Anche il movimento politico “Orgoglio Brutio” si schiera al fianco del candidato Franz Caruso. A renderlo noto è lo stesso movimento che si candidò, con una lista dallo stesso nome, alle scorse competizioni elettorali amministrative. “In questa tornata abbiamo deciso di non presentarci agli elettori con simboli e slogan ma, al tempo stesso, abbiamo ritenuto apportare un fattivo contributo al candidato del centrosinistra Franz Caruso. Con le nostre idee, i nostri programmi di città, le nostre forze lavorative. Orgoglio Brutio ritiene che proprio questi principi possano essere un importante appiglio e riferimento per il futuro sindaco di Cosenza. L’avvocato Caruso ha dimostrato, in tal senso, riconoscere prospettive e condivisioni. Per questo motivo siamo al suo fianco, anche nell’ultimo miglio prima del voto, per far tornare la nostra città, Cosenza, la città di tutti. Senza distinzioni e senza favoritismi verso alcuno o, peggio, verso le zone centrali escludendo – di fatto – le periferie, vero polmone vitale della nostra realtà territoriale. Siamo convinti che con Franz il Comune possa tornare ad essere la casa di tutti realmente. Andiamo a vincere”.