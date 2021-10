Elezioni comunali 2021, ad Africo presentate due liste con candidati a sindaco Modaffari e Caccavari

11 Ottobre 2021 10:40

Elezioni Comunali: il 7 novembre si svolgeranno le elezioni amministrative straordinarie per i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose

Il 7 novembre si svolgeranno le elezioni amministrative straordinarie per i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. I Comuni interessati in provincia di Reggio Calabria sono 3: Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli.

Ad Africo, comune con popolazione legale di 3.210 abitanti attualmente gestito dalla Commissione straordinaria, per la prossima tornata elettorale delle elezioni amministrative straordinarie di domenica 7 novembre 2021 sono state presentate due Liste civiche: “Africo in alto – Azione Popolare in Comune” con candidato a Sindaco il Dott. Domenico Modaffari e “Democrazia Diritti e Libertà per Africo” con candidato a Sindaco l’Avv. Enzo Antonio Caccavari.

Lista: Africo in alto – Azione Popolare in Comune,

Candidato a Sindaco

Domenico Modaffari

Candidati Consiglieri

1) – Criaco Santoro;

2) – Bruzzaniti Lucia;

3) – Criaco Salvatore;

4) – Favasuli Francesca;

5) – Favasuli Francesco ;

6) – Gligora Giovanni;

7) – Mollica Gioacchino;

8) – Morabito Pasquale ;

9) – Morabito Santoro ;

10) – Priolo Giuseppe.

Lista: Democrazia, Diritti e Libertà per Africo

Candidato a Sindaco

Enzo Antonio Caccavari

Candidati Consiglieri

1) – Maesano Giuseppina;

2) – Modaffari Francesco:

3) – Tripodi Francesca Maria:

4) – Valastro Giovanni:

5) – Musolino Mariangela;

6) – Musolino Giovanni;

7) – Melchionna Gabriella;

8) – Canale Elena Antonia Claudia;

9) – Scordo Leone Salvatore.

Ed ecco un breve profilo dei due aspiranti alla carica di Sindaco di Africo: