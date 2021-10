Elezioni Calabria, tutti i voti della circoscrizione di Reggio: Irto doppia Muraca, nella Lega vince Gelardi, niente da fare per Mimmo Lucano

5 Ottobre 2021 08:55

Elezioni Regionali Calabria, tutti i voti di preferenza per le liste nella circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria). Tanti big “trombati” restano fuori dal consiglio Regionale

Prende forma il nuovo Consiglio Regionale della Calabria. Vediamo com’è andata nella circoscrizione Sud, cioè nella Provincia di Reggio Calabria, dove il Centrodestra ha ottenuto il miglior risultato delle elezioni Regionali 2021, sfiorando addirittura il 60% dei consensi per Roberto Occhiuto (59,92%) con Forza Italia al 21,1%, Fratelli d’Italia al 9,6%, Forza Azzurri al 9%, la Lega all’8,6%, Coraggio Italia al 6,5%, Noi con l’Italia al 4,8% e l’Udc all’1,2%. I partiti di destra (Fratelli d’Italia + Lega) si fermano al 18,2%, mentre tutta l’area centrista della coalizione arriva a superare addirittura il 42%. Nel seggio di Reggio e provincia, il Centrodestra elegge 7 consiglieri regionali, proprio come un anno fa. Tre sono di Forza Italia, uno ciascuno per Fratelli d’Italia, Lega, Forza Azzurri e Coraggio Italia.

Forza Italia elegge quindi ben 3 consiglieri Regionali: saranno Arruzzolo, Mattiani e Giannetta, tutti super votati in una lista in cui Concetta Crea rimane fuori dal consiglio regionale pur avendo superato 8.200 voti di preferenza. Resta fuori dal consiglio regionale Nino Gullì, il titolare di Clivia Profumi che era anche l’unico candidato della lista di Reggio città ma è arrivato particolarmente staccato:

Giovanni Arruzzolo 13.600 voti

Giuseppe Mattiani 11.268 voti

Domenico Giannetta 9.991 voti

Concetta Crea 8.272 voti

Carmela Pedà 5.070 voti

Nino Gullì 2.261 voti

Maria Caridi 1.293 voti

Per Fratelli d’Italia torna in consiglio regionale Giuseppe Neri, di poco su Giovanni Calabrese che rimane fuori dai giochi. Indietro Antonio Marziale, superato anche da Monica Falcomatà e Giovanna Cusumano:

Giuseppe Neri 5.886 voti

Giovanni Calabrese 5.259 voti

Monica Falcomatà 2.641 voti

Giovanna Cusumano 2.497 voti

Antonio Marziale 2.351 voti

Francesca Frachea 1.467 voti

Antonino Muratori 391 voti

Per “Forza Azzurri” ottima affermazione di Giacomo Crinò, che si mette in fila Zavettieri e Sainato. Anche questa lista elegge soltanto il primo in consiglio regionale:

Giacomo Crinò 6.965 voti

Pierpaolo Zavettieri 5.041 voti

Raffaele Sainato 4.486 voti

Elisabetta Digiorgio 2.598 voti

Concetta Nicolosi 1.624 voti

Antonella Anastasi 954 voti

Simona Caruso 739 voti

Per la Lega vince Gelardi, che supera di poco Stefano Princi. Addirittura terza Tilde Minasi, pur superando abbondantemente le preferenze che le avevano consentito di vincere un anno fa: il candidato leghista di Reggio sarà il preside di Sant’Eufemia:

Giuseppe Gelardi 4.920 voti

Stefano Princi 4.343 voti

Tilde Minasi 3.417 voti

Maria Grazia Richichi 2.000 voti

Vincenzo Cusato 1.335 voti

Francesca Diano 953 voti

Cosimo Spagnolo 855 voti

Per “Coraggio Italia” la sfida più equilibrata, con cinque candidati in poco più di mille voti. La spunta per un soffio Salvatore Cirillo:

Salvatore Cirillo 3.247 voti

Serena Anghelone 2.925 voti

Pasquale Imbalzano 2.491 voti

Cetty Scarcella 2.371 voti

Sebastiano Primerano 1.969 voti

Gianmarco Oliveri 1.168 voti

Alessandra Mina 905 voti

Nessun eletto per “Noi con l’Italia“, che non supera lo sbarramento regionale nonostante a Reggio sfiori il 5%:

Riccardo Ritorto 3.589 voti

Antonino Maiolino 3.438 voti

Peppe Sergi 1.165 voti

Massimo Morgante 784 voti

Mariateresa Arcadi 531 voti

Maria Pompilio 289 voti

Carmela Servino 41 voti

Nessun eletto reggino neanche per l’Udc, che a Reggio ha la performance peggiore di tutta la Regione:

Nino Vadalà 1.067 voti

Pietro Fallanca 789 voti

Maria Pia Guarna 273 voti

Rita Leonardo 246 voti

Antonio Malara 135 voti

Federica Megale 74 voti

Flavio Russo 0 voti

Nel centrosinistra, Amalia Bruni si ferma al 24,9% con un crollo del Pd al 14,1%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 5,8%. Nel Pd Irto ha stravinto la sfida con Muraca, candidato espressione del Sindaco Falcomatà e assessore comunale, doppiandolo nelle preferenze. Muraca supera di un soffio Billari. Quarto Mimmo Battaglia:

Nicola Irto 10.333 voti

Giovanni Muraca 5.840 voti

Antonio Billari 5.351 voti

Mimmo Battaglia 3.524 voti

Patrizia Liberto 2.498 voti

Mimma Pacifici 2.339 voti

Caterina Rossi 1.339 voti

Nel Movimento 5 Stelle si afferma Tito Nastasi, che supera Filippo Zavaglia e Fabio Foti già candidato a Sindaco un anno fa a Reggio:

Tito Nastasi 2.858 voti

Filippo Zavaglia 1.163 voti

Fabio Foti 1.101 voti

Michele Mileto 844 voti

Dominella Quagliata 743 voti

Giovanna Roschetti 597 voti

Monica Della Vedova 573 voti

Insignificanti i risultati di tutte le altre liste della coalizione, nonostante l’affermazione di Marcello Anastasi (1.211 voti) e Nino Liotta (973 voti) nella lista “La Calabria Sicura” per Bruni Presidente, che comunque non supera la soglia di sbarramento e non elegge consiglieri regionali.

Inutile anche il risultato di Saverio Pazzano, consigliere comunale a Reggio e già candidato a Sindaco, che nella lista “Dema” per De Magistris ha ottenuto 2.217 voti di preferenza, seguito da Franco Mileto con 1.906 voti e Adone Pistolesi con 1.485 voti. Nella lista De Magistris Presidente Sandro Repaci ha ottenuto 2.128 voti mentre Mimmo Lucano con la lista “Un’altra Calabria è possibile” ha raggiunto le 2.645 preferenze che comunque non servirà a nulla perchè la lista non ha superato la soglia di sbarramento.

