Elezioni Regionali Calabria, Cisal: “buon lavoro a Occhiuto. Ora cambio di passo su sanità, turismo e agricoltura”

5 Ottobre 2021 17:14

La nota della segreteria regionale della Cisal sulla nomina di Roberto Occhiuto a nuovo Governatore della Calabria

“Congratulazioni e buon lavoro a Roberto Occhiuto, nuovo Presidente della Regione Calabria. A lui e al nuovo Consiglio la nostra piena disponibilità a lavorare nell’esclusivo interesse dei cittadini calabresi. Nel sottolineare la necessità di un cambio di passo nella Sanità, di una maggiore attenzione su quei comparti tanto strategici quanto bistrattati, pensiamo al turismo e all’agricoltura, di una chiusura definitiva delle tante pagine di precariato storico rimaste aperte e di una definizione della problematica legata ai tirocinanti, invitiamo il nuovo Governatore ad istituire fin da subito un ‘Tavolo Calabria’ permanente per un confronto continuo sulle emergenze che insistono sul nostro territorio, accentuate dalla pandemia, ma anche per cogliere e sfruttare a pieno, definendo una programmazione chiara e controllata, tutte le opportunità di sviluppo del Pnrr“. Così in una nota la segreteria regionale della Cisal.