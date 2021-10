Elezioni Calabria, Lucano: “grazie a chi ha votato per me nonostante tutto”

7 Ottobre 2021 17:28

Calabria, le parole di Mimmo Lucano dopo le elezioni

”Grazie a tutte le persone della Calabria che hanno votato per me, nonostante tutto”. Così Mimmo Lucano in un post sul suo profilo facebook ringraziando tutti i candidati della lista ‘Un’altra Calabria è possibile’ e i compagni della coalizione De Magistris Presidente, ”con i quali – dice – abbiamo condiviso una speranza per la nostra terra”. Nelle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria , l’ex sindaco di Riace, condannato di recente ad oltre 13 anni nel processo Xenia, non è riuscito ad ottenere un seggio. ”… sono strani periodi della nostra vita. Ingiustizia, odio e prevaricazioni, sembrano divenire la misura di tutto ciò che ci circonda – scrive – Sofferenze esistenziali occupano lo spazio dei nostri pensieri come cupe ombre che tutto avvolgono. I nostri impegni, le nostre speranze, le nostre folli corse mozzafiato appaiono impossibili. 10.000 fiaccole accendono una luce, 10.000 bandiere rosse agitate dal vento della liberazione nei cortei delle lotte sociali, nessuna sconfitta elettorale potrà mai fermare. Siamo nella sala d’attesa di un tempo, di un giorno che dovrà arrivare di una nuova umanità”, conclude.