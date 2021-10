Elezioni Regionali Calabria: “positivo il risultato di Marziale, votato da chi non si piega ad una politica di palazzo”

5 Ottobre 2021 16:56

Bernardino Cordova, presidente del circolo “Giorgio Almirante” di Gioventù Nazionale, ha detto la sua sul risultato raggiunto da Marziale

“Qualunque sia stato il risultato del candidato Marziale, è stato un risultato positivo, 2351 preferenze di uomini e donne liberi! Che non si piegano ad una politica di palazzo e di passerella, ma che premiano la politica del LAVORO. Sicuramente avremo commesso qualche errore, ma d’altronde “errare human est perseverare autem diabolicum” qualche sbavatura è fisiologica per NOI che siamo stati h24 a contatto con le persone e in giro per tutte le piazze della provincia, caricandoci felicemente di tutto lo stress e la stanchezza che ne derivano da una SPLENDIDA campagna elettorale. Non abbiamo dato nulla per scontato, ci eravamo prefissati un obiettivo e abbiamo cercato di far di tutto pur di raggiungerlo. A volte “fare di tutto” non basta bisogna fare di più! ma noi quel “di più” lo abbiamo fin dentro le ossa, quello spirito di sacrificio per la nostra terra lo sentiamo dentro e sono questi i momenti che devono farci riflettere, che devono farci abbassare la testa e lavorare sodo come abbiamo sempre fatto!. È stato un onore combattere al vostro fianco per cercare ancora una volta di poter fare emergere il lato pulito e bello della politica calabrese, so per certo che ci toglieremo più di un sassolino dalla scarpa insieme. Adesso io e Antonio siamo già intenti a programmare la rinascita Calabrese”. Lo scrive in una nota Bernardino Cordova, presidente del circolo “Giorgio Almirante” di Gioventù Nazionale.