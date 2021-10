Elezioni Amministrative in Sardegna 2021: il 10 e 11 ottobre 98 comuni alle urne. Importanti sfide a Carbonia, Capoterra e Olbia

9 Ottobre 2021 15:01

Elezioni Amministrative in Sardegna 2021: sono 98 i Comuni che il 10 e 11 ottobre voteranno per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i Consigli comunali. I seggi saranno aperti domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15)

Sono 98 i Comuni della Sardegna chiamati al voto per le amministrative il 10 (dalle 7 alle 23) e 11 ottobre 2021 dalle 7 alle 15), con eventuale ballottaggio il 24 e 25 ottobre. Tre i centri alle urne con una popolazione superiore ai 15mila abitanti. Si tratta di Carbonia, Capoterra e Olbia. Sono state rinviate le elezioni per i comuni di Gonnoscodina (OR), Seneghe (OR), Sorgono (NU) e Zerfaliu (OR) per la mancata presentazione di liste di candidati. Nei comuni con oltre 5mila abitanti (Olbia, Carbonia, Capoterra, Villacidro, Siniscola, Dorgali, Sennori, Orosei, Elmas, Sarroch, Serramanna, Domusnovas, San Giovanni Suergiu, Gonnesa) ogni elettore potrà esprimere una doppia preferenza di genere, ma all’interno della stessa lista.

In 35 comuni c’è solo un candidato, che sfiderà il quorum, sono Barrali, Decimoputzu, Pauli Arbarei, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Selegas, Turri, Villanovaforru, Villaperuccio, Villasalto, Baradili, Bonarcado, Cuglieri, Marrubiu, Nureci, Ruinas, Scano di Montiferro, Salarussa, Tramatza, Baunei, Belvì, Borore, Gadoni, Loculi, Orani, Orosei, Ovodda, Silanus, Talana, Triei, Alà dei Sardi, Ardara, Monteleone Rocca Doria, Muros e Nughedu San Nicolò. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio.