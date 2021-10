Elezioni Comunali Calabria 2021: al via lo spoglio nei comuni in provincia di Cosenza [LIVE]

5 Ottobre 2021 09:00

Elezioni Comunali Calabria 2021: al via lo spoglio nei comuni in provincia di Cosenza. Sfide avvincenti a Cosenza città, Rogliano e Bisignano

Lo spoglio delle elezioni comunali, per la concomitanza con le Regionali, comincerà tra qualche minuto in Calabria. In provincia di Cosenza si è votato in numerosi comunali. Da sottolineare che nel Cosentino a Cerisano è stato già eletto Lucio Di Gioia. Stessa cosa a San Lorenzo Bellizzi vittoria per Antonio Cersosimo, a Pietrafitta successo per Antonio Muto. Chiude Lago con Fiorenzo Enzo Sganga. In questi comuni si era presentata un’unica lista e si è superato il quorum.

Ecco i comuni della provincia di Cosenza:

Aieta

Albidona

Altilia

Amendolara

Belmonte Calabro

Bisignano

Calopezzati

Celico

Cerisano

Cleto

Cosenza

Falconara Albanese

Francavilla Marittima

Fuscaldo

Guardia Piemontese

Lago, Mangone

Marano Principato

Pietrafitta

Rogliano

Rovito

San Cosmo Albanese

San Demetrio Corone

San Lorenzo Bellizzi

San Nicola Arcella

San Pietro in Amantea

Sangineto

Scala Coeli

Spezzano della Sila

Zumpano