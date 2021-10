Elezioni Comunali Calabria 2021: al via lo spoglio in provincia di Catanzaro [LIVE]

5 Ottobre 2021 09:00

Elezioni Comunali Calabria 2021: al via lo spoglio in provincia di Catanzaro. StrettoWeb seguirà il tutto in tempo reale

E’ una tornata elettorale importante per la Calabria: oltre che per le elezioni regionali, si è votato, infatti, in numerosi comuni per il rinnovo dei sindaci e dei consiglieri comunali. In provincia di Catanzaro si è votato in svariati piccoli comuni. Nel Catanzarese quorum superato e elezioni praticamente scontata a San Sostene conLuigi Aloisio; Soveria Simeri con Amedeo Mormile; Cicala con Alessandro Falvo; Serrastretta con Antonio Muraca; Crucoli con Cataldo Librandi. StrettoWeb seguirà in tempo reale lo spoglio.

I comuni che sono andati al voto in provincia di Catanzaro:

Argusto

Badolato

Borgia

Cenadi

Chiaravalle Centrale

Cicala

Conflenti

Decollatura

Falerna

Feroleto Antico

Jacurso

Lamezia Terme

Martirano

San Sostene

Serrastretta

Soveria Mannelli

Soveria Simeri

Tiriolo

Torre di Ruggiero

Vallefiorita