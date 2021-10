Elezioni, affluenza alle urne in calo per le Regionali in Calabria: alle 23 ha votato solo il 31%. Tutti i DATI

3 Ottobre 2021 23:38

Elezioni, affluenza delle 23:00 nettamente in calo sia per le Regionali in Calabria che per le Comunali in tutte le principali città d’Italia

Alle ore 23:00 l’affluenza alle urne delle elezioni Regionali in Calabria e Comunali nelle principali città d’Italia oggi al voto per rinnovare i rispettivi Presidente/Sindaci e Consigli Regionale/Comunali è nettamente in calo. In modo particolare in Calabria, per le elezioni Regionali, si registra un calo evidente dell’affluenza alle urne rispetto alle elezioni di Gennaio 2020: alle ore 23:00 di oggi si è recato alle urne soltanto il 30,87% degli aventi diritto al voto, rispetto al 44,33% dello scorso anno ma ricordiamo che allora si votava in un solo giorno (domani riaprono i seggi alle ore 07:00).

Crolla a Reggio Calabria l’affluenza alle urne: dal 52,38% dello scorso anno si è passati al 32,13% di oggi, nonostante la sfida tra i vari candidati dei diversi schieramenti in campo.

Tiene l’affluenza a Cosenza dove, ricordiamo, si vota anche per le elezioni comunali e quindi c’è un effetto “trascinamento”: chi vota per le amministrative vota anche per le regionali. La città dei Bruzi ha l’affluenza alle urne più alta alle ore 23:00, quando ha votato il 48,21% degli aventi diritto (la volta scorsa 54,93%).

Affluenza in netto calo anche a Catanzaro (36,63% oggi 54,35% un anno fa), a Crotone (25,00 oggi 44,48% un anno fa alle ore 19:00) e a Vibo Valentia (30,39% oggi 48,24% un anno fa).

Elezioni Comunali: affluenza alle urne in calo in tutte le principali città

L’affluenza alle urne è in forte calo anche per le elezioni comunali in tutte le principali città d’Italia chiamate al voto per eleggere Sindaco e Consiglio Comunale. I dati: