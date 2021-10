Ed Sheeran e Martina Colombari vaccinati e positivi al Covid

25 Ottobre 2021 14:57

Entrambi sono risultati positivi al tampone nonostante avessero ricevuto il vaccino

Entrambi vaccinati, entrambi positivi al Covid. E’ molto simile la vicenda che riguarda la star Ed Sheeran e la modella Martina Colombari, in questi giorni raggiunti da molte tv per dare voce alle loro sensazioni. “Hey ragazzi. Scrivo una nota veloce per dirvi che sono purtroppo risultato positivo al Covid, quindi ora sono in auto-isolamento e sto seguendo le linee guida del governo. Significa che, per ora, non posso svolgere impegni di persona, quindi farò quante più interviste/esibizioni pianificate possibile da casa mia. Mi scuso con chiunque si rimasto deluso deluso. State tutti al sicuro”. E’ così che, con un messaggio postato ieri, domenica 24 ottobre, sulle proprie pagine Instagram, Ed Sheeran, 30 anni, ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus.

La popstar britannica, nel corso di un collegamento video della trasmissione di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai3, ha spiegato: “in verità non sto benissimo. L’ho scoperto stamattina (domenica 24 ottobre ndr), devo stare molto, molto attento e devo stare in quarantena con mia figlia. Sono anche vaccinato, pensate se non lo fossi stato, sono imbarazzato e sto malissimo per questo anche se non dovrei vergognarmi perché succede a migliaia di persone ogni giorno, ma è una cosa a cui dobbiamo stare davvero attenti. Mia moglie non c’era e non è positiva, lei starà altrove, non vogliamo che stia male anche lei, le ho detto di farsi dei bei bagni, tornerà tra 10 giorni. Siamo positivi io e la bambina, staremo 10 giorni insieme da soli, è una cosa meravigliosa, non l’ho mai vista così a lungo, stavo due giorni e poi andavo via. Mia figlia e io stiamo bene insieme, il frigorifero è pieno e non facciamo altro che mangiare”. Il cantautore ha poi aggiunto: “mi dispiace non essere lì con voi, c’era già la macchina pronta, ho fatto il test, il tampone e me ne sono accorto stamane. Spero di tornare a Natale e ogni giorno faccio una lezione di italiano. Adoro l’Italia e ho una casa qui, siamo entusiasti dell’Italia, è un luogo meraviglioso e con la famiglia cerchiamo di venirci il più possibile”, ha concluso.

Il noto artista non è l’unico vip che in questi giorni è risultato positivo al Covid. Ha raccolto molte attenzioni, infatti, la situazione di Martina Colombari. L’ex Miss Italia, 46enne, era vaccinata con doppia dose, nonostante ciò non è riuscita ad evitare il contagio né qualche sintomo del virus. “Quando ci dicono che bisogna continuare a stare attenti non dobbiamo sottovalutarlo”, ammonisce la moglie dell’ex difensore Billy Costacurta. “Non ho mal di testa – spiega l’attrice – , non ho un dolore, non ho neanche più il raffreddore. Mi manca solo l’olfatto”. “All’inizio della settimana scorsa mi era venuto il raffreddore, ma ero a Riccione, dai miei genitori, e in quella casa ho sempre un po’ di allergia – ricorda dalle pagine del Corriere della Sera – . Quindi non l’ho abbinato al Covid, anche perché ho fatto la seconda dose del vaccino ormai due mesi fa”. Poi “venerdì ho fatto un tampone molecolare in vista della scena di un film che avrei dovuto girare. Per lavoro ne faccio spesso, indipendentemente dal Green pass, perché come sappiamo non è che il vaccino renda completamente immuni”.

Due situazioni, dunque, molto simili, anche se l’attrice italiana non ha manifestato proprio alcun tipo di sintomo rispetto all’artista britannico. Dalle loro dichiarazioni si capisce, o almeno si lascia intendere, che entrambi siano molto impauriti e attribuiscano al vaccino la ragione di non essere molto malati o di non aver avuto gravi complicazioni in seguito al contagio. In realtà, anche quando i vaccini non c’erano, il 97% circa di coloro che hanno contratto il virus, lo hanno avuto in maniera asintomatica o paucisintomatica. Si tratta in questo caso di due persone giovani e sportive che, nonostante il vaccino, pensano di poter star gravemente male o addirittura di morire. E’ un pensiero generato da un’errata comunicazione e da una spropositata attenzione mediatica, che ormai prosegue costantemente da quasi due anni. Il rapporto rischio / beneficio da vaccino per le fasce d’età più giovani e sane non è così tanto sbilanciato, quindi avere o non avere ricevuto la dose molto probabilmente non avrebbe prodotto alcuna differenza nei sintomi della malattia una volta che è sopravvenuto il contagio anche da vaccinati. Può anche darsi, molto semplicemente, che per Ed Sheeran e Martina Colombari il vaccino non abbia prodotto un numero elevato di anticorpi e non abbia funzionato per dare l’adeguata protezione, forse perchè sono già passati diversi mesi dalla vaccinazione. E quindi anche senza vaccino i due personaggi famosi sarebbero stati così, come stanno adesso. Esattamente come milioni di altri loro coetanei non vaccinati che nel mondo hanno contratto il Covid in questa stessa forma, senza complicazioni.