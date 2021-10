Eccezionale intervento a Cosenza di asportazione di un tumore al fegato

29 Ottobre 2021 12:35

Nuovo primato di chirurgia all’Ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stato effettuato un eccezionale intervento chirurgico che è consistito nella asportazione di un tumore recidivo complicato da una trombosi neoplastica che aveva invaso i rami vena porta con il rischio di renderlo inoperabile. Il paziente, di 66 anni, artista cosentino e noto in città, vuole rendere pubblica la sua esperienza perché possa essere di aiuto per altri pazienti. In un centro trapianti del Nord era stato scartato per il trapianto di fegato, essendo la trombosi dei vasi portali una controindicazione assoluta alla sostituzione dell’organo. “Deve ritornare a casa e fare la terapia medica”, in sostanza non c’è niente altro da fare, si è sentito dire. Ricordandosi che 10 anni prima era stato operato all’Annunziata di Cosenza per calcolosi della colecisti dal Prof. Bruno Nardo, ed avendo appreso che il noto professionista, esperto di chirurgia del fegato e dei trapianti, che si è formato al Policlinico Universitario del S. Orsola di Bologna, era ritornato a fare il primario della Chirurgia Generale all’Annunziata, ha deciso di contattarlo.

“Dopo l’incontro con il Professore ho capito che, nonostante il mio tumore fosse avanzato – afferma il paziente- non ero ancora spacciato come mi era stato detto. Con uno spirito di squadra, e coinvolgendo vari professionisti dell’Annunziata, il Professore nel giro di pochissimi giorni mi ha sottoposto ad una batteria di esami, per studiare nei dettagli la sede precisa della trombosi neoplastica, sperando che nel frattempo non fosse progredita”. Dopo un consulto multidisciplinare si è stabilito che poteva essere operato asportando tumore e trombosi. Nella prima sala operatoria utile si è proceduto al delicato intervento. Al tavolo operatorio oltre al Prof. Bruno Nardo, la sua equipe composta di giovani e validi chirurghi (Dr Marco Doni, Dott.ssa Veronica Crocco, Dr Daniele Paglione). Preziosa la collaborazione dei colleghi anestesisti (Dott.ssa Anna Paternostro) e degli infermieri. In sala operatoria, prima di resecare il fegato, sono state condotte ulteriori valutazioni strumentali, tra cui una ecografia e una biopsia sul fegato residuo. A quel punto non vi erano più dubbi, si poteva procedere ad asportare il fegato malato e così, con calma e precisione, senza necessità di trasfusioni di sangue, dominando prima il tumore e poi pulendo i rami portali dalla trombosi neoplastica l’intervento è stato condotto a termine. Il paziente, risvegliato in sala operatoria, è stato riportato nel reparto non avendo necessità della terapia intensiva. “Ho fame” e “mi voglio alzare” sono state le prime parole che ha detto il paziente al Professore Nardo, il giorno successivo. Dopo un decorso postoperatorio regolare, seguito dai medici ed infermieri della Chirurgia Generale Falcone, è pronto per tornare a casa, e nel ricordare quanto gli era stato detto nel suo viaggio della speranza, sorride e dice “meno male che ho incontrato medici e chirurghi eccellenti in Calabria che mi hanno ridato la speranza di vivere”.

Nello spirito di gruppo che lo ha sempre contraddistinto, il nuovo Primario ha avviato collaborazioni multidisciplinari con i colleghi dei vari reparti dell’Ospedale Annunziata e con i colleghi del nuovo Corso di Medicina-Chirurgia e Tecnologie Digitali dell’Università della Calabria. Dobbiamo fare squadra, è la parola d’ordine del Prof. Nardo, impegnato a contribuire, insieme a tutti gli altri validi medici dell’Ospedale e ricercatori dell’Università, a ridurre la migrazione sanitaria, obiettivo strategico dell’Azienda oltre che della Regione Calabria. Come è noto, il momento per la Sanità Calabrese è particolarmente difficile, tanto da indurre il neo Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a metterla al centro del programma di Governo. Eppure La buona sanità, che non ti aspetti in Calabria, esiste e merita di essere valorizzata.