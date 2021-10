Al via l’e-Motor Show di Messina: velocità e adrenalina per le manche della Smart e-Cup al PalaRescifina [GALLERY]

22 Ottobre 2021 21:16

Al via l’e-Motor Show di Messina: 19 piloti si sfideranno a bordo delle smart elettriche all’interno della pista allestita al PalaRescifina nella competizione organizzata da ATM Messina

Si sono avviate le prime manche delle velocissime citycar 100% elettriche in gara in questo primo evento dedicato alla mobilità green ed ecosostenibile, l’e-Motor Show di Messina, in programma nella città dello Stretto dal 22 al 24 ottobre. La manifestazione motoristica, in ottica di transizione energetica e collegata alla Settimana Europea della Mobilità, è organizzata da ATM Messina, l’azienda di trasporti con la più alta presenza di autobus elettrici del centro e sud Italia, con l’obiettivo di promuovere il trasporto pubblico urbano e supportare la mobilità sostenibile. Testimonial d’eccezione dell’e-Motor Show di Messina è Giancarlo Fisichella, ex pilota Formula1.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo evento che sta riscuotendo un grande successo in tutta la Sicilia – ha dichiarato il presidente di ATM Giuseppe Campagna – I piloti stanno dando il meglio nelle competizioni elettriche ma il pubblico si scalda moltissimo anche con il sound dei motori che non manca nelle varie esibizioni”.

Diverse le attività in programma all’interno della manifestazione, si spazia dall’esibizione di auto d’epoca, alle evoluzioni delle vetture da rally, dal fascino delle monoposto e all’incredibile velocità dei kart. Inoltre, tutti i visitatori potranno degustare i piatti tipici della tradizione locale nell’area dedicata allo “street food”. Main event della manifestazione, tutta votata alla mobilità sostenibile, sarà la speciale gara delle smart e-cup, una emozionante sfida 1 contro 1 titolata ACI Sport.

Alla guida delle vetture 100% elettriche si alterneranno piloti professionisti e debuttanti come i due giovanissimi autisti di bus di linea dell’ATM, Emanuela Costantino e Biagio Midili. 16 piloti divisi in due gruppi da 8, suddivisi tra Pro e Challenger, si sfideranno come nella classica competizione del Motor Show di Bologna. Il team di ATM è composto dall’autista Emanuela Costantino e dal pilota Antonio Ricciari, prossimo partecipante della Parigi- Dakar; il team Maggioli invece è composto dal super Toto Riolo che ha all’attivo oltre 150 vittorie in 35 anni di carriera e da Francesco Mauriello giovanissimo pilota originario di Mugnano di Napoli; il team F3 Motors è composto da Giuseppe Nucita pilota ufficiale Renault e Biagio Midili autista bus ATM; il team Gazzetta del Sud è guidato dal pilota di grandissima esperienza Pepy Bosurgi, gloria delle corse fin dal 1976 e dal pilota di rally messinese Alessandro Casella; il team SIAV è composto da Franco Picco che vanta ben 13 partecipazioni rally alla Dakar e dal pilota nisseno di kart Andrea Di Caro; il team dell’Università degli Studi di Messina è composto da Angelo Lombardo campione europeo di Kart e dallo youtuber Marchettino; il team Caronte&Tourist è composto da Salvatore Caristi pilota delle cronoscalate storiche e da Vincenza Allotta originaria di Belmonte Mezzagno e campionessa italiana femminile di slalom; il team Troiani è composto dal pilota siciliano di rally Marco Pollara e da Giovanni Alibrando, milazzese esperto slalomista.