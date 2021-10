Reggio Calabria, è morto il Comandante dei Vigili di Roccella Jonica: “era uomo con grande spirito di abnegazione nel lavoro e di grande sensibilità”

6 Ottobre 2021 16:15

Reggio Calabria, è morto il Comandante dei Vigili di Roccella Jonica: “era uomo con grande spirito di abnegazione nel lavoro, di grande sensibilità e disponibilità nei confronti dei cittadini e dei suoi colleghi”

“Il Coordinamento Regionale delle Polizie Locali Cisl FP Calabria e la Segreteria Generale Cisl FP di Reggio Calabria – scrivono in una nota Giuseppe Falcone e Vincenzo Sera– appresa la notizia del decesso del Comandante Alfredo Fragomeli, della Polizia Locale di Roccella Jonica, decesso dovuto ad un incidente stradale verificatosi sulla SS106 ad agosto, dove peraltro hanno perso la vita anche un Carabiniere e la moglie, esprimono cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime, alla cittadinanza di Roccella Jonica e ai colleghi del Comando. Il Comandante Alfredo Fragomeli viene ricordato come un uomo con grande spirito di abnegazione nel lavoro, di grande sensibilità e disponibilità nei confronti dei cittadini e dei suoi colleghi. Purtroppo, gli incidenti stradali, sono divenuti una delle cause di morte più frequente, mietendo vittime, nel mondo, più una guerra stessa (secondo i rapporti dell’ONU). Pertanto, è compito e volontà, della scrivente Organizzazione Sindacale, attuare un piano di sensibilizzazione, nei confronti di tutti gli utenti della strada, che tenda a far sì che, durante la guida di qualsiasi veicolo, si assumano comportamenti sempre più attenti e responsabili e allo stesso tempo, chiedere alle Autorità preposte, di investire meglio le risorse economiche per rendere le infrastrutture sempre più sicure”, concludono.