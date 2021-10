Stefanaconi piange Angela: la simpatica nonna è morta a 106 anni

24 Ottobre 2021 23:05

Alla soglia dei suoi 106 anni, ci lascia la nonna più longeva di Stefanaconi

“Con le mani raccontiamo la nostra storia”. Uno slogan dedicato dall’amministrazione comunale alla nonna più anziana di Stefanaconi! Nonna Angela è il racconto vivente di una bella storia. La sua longevità non è solo un fatto anagrafico, ma rappresenta uno spaccato storico tra il passato ed il presente. Non mancava mai di elargire consigli a chi si presentava al suo cospetto. Lei che ha conosciuto la guerra e la fame, non mancava di criticare la società di oggi, troppo materialista e priva di quei valori di umanità e solidarietà che caratterizzavano i rapporti sociali dell’epoca. Oggi potremmo interpretare così il suo pensiero: si viveva meglio quando si stava peggio. Una perla di saggezza che dovrebbe far riflettere la società di oggi, spesso troppo distante da quei valori che stanno alla base della convivenza civile. Nonna Angela è saggezza e storia. Nonna Angela è racconto di vita vissuta!