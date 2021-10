Sicilia, droga e telefoni in carcere a San Cataldo: arrestato anche un agente penitenziario

1 Ottobre 2021 12:47

Droga e telefoni ritrovati nel carcere di San Cataldo: arrestato un detenuto, altri 5 ai domiciliari: fra di loro anche un agente penitenziario

Spaccio di droga e uso illecito di telefoni cellulari, è successo presso il carcere di San Cataldo, nel Nisseno. L’operazione condotta dalla Polizia penitenziaria del nucleo investigativo regionale della Sicilia, insieme al Nucleo traduzione e piantonamenti, del Prap di Palermo, del Reparto della casa di reclusione di San Cataldo, con il coordinamento del Nucleo investigativo centrale di Roma, è scattata all’alba e ha permesso l’arresto del detenuto S.Z., insieme ad altari 5 finiti agli arresti domiciliari: fra di loro anche un agente della polizia penitenziaria. L’accusa, a vario titolo, è di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e commercio di sostanze stupefacenti, corruzione e utilizzo illecito di telefoni cellulari.

Le indagini hanno avuto inizio dalla segnalazione del comandante del reparto di Polizia penitenziaria della casa di reclusione di San Cataldo, e hanno permesso di accertare che l’assistente capo S.C.M., in forza nella struttura, dietro compenso in denaro provvedeva a introdurre sostanze stupefacenti nel penitenziario e che il detenuto S.Z., a cui la droga veniva recapitata, si occupava della commercializzazione tra i detenuti e delle richieste dei successivi rifornimenti. La droga veniva consegnata dalla moglie e dai due figli del recluso e recapitata al poliziotto che, approfittando del suo ruolo, la consegnava al detenuto. Individuate anche altre 4 persone: 3 detenuti (G.G.; V.R.; A.M.) e un palermitano (R.S.) tutti indagati nell’ambito del procedimento penale.