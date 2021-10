Drammatico incidente stradale a Lipari: muore ragazza, un altro ferito grave [FOTO e DETTAGLI]

24 Ottobre 2021 13:29

Incidente stradale a Lipari, l’auto è rimasta incastrata tra un albero e un muro

Questa mattina, intorno alle 5, i Vigili del fuoco del locale distaccamento di Lipari (ME) sono intervenuti per un grave incidente stradale sulla SP 179, in località QUATTROPANI, Lipari (Me). La squadra intervenuta, arrivata tempestivamente con gli automezzi di soccorso hanno estratto dalle lamiere di una Renault Clio le persone incastrate all’interno dell’auto uscita fuoristrada e rimasta incastrata tra un albero e un muro.

A bordo vi erano in totale 5 persone di cui solo 2 incastrate all’interno dell’abitacolo. Di queste, purtroppo, una ragazza non è sopravvissuta mentre il conducente, incastrato tra volante e sedile, è rimasto ferito gravemente. Sul posto erano presenti anche personale del 118 e Carabinieri e automezzo privato per la rimozione dell’auto. L’intervento si è concluso intorno alle ore 10.