Vaccini anti-Covid sui minori, il medico protesta in piazza: “non è come l’antitetanica, in media una reazione grave ogni 4 ragazzi sani”

4 Ottobre 2021 13:14

Si susseguono in tutta Italia le proteste contro il Green Pass. Tra i relatori durante la manifestazione che si è tenuta sabato 2 ottobre in piazza Verdi a Como c’era anche Marco Cosentino, farmacologo e professore universitario dell’Insubria. Il medico ha approfondito alcuni aspetti relativi ai vaccini anti-covid, illustrando ad esempio alcuni dati relativi alle reazioni avverse gravi sui minori in salute. Uno studio realizzato da Moderna afferma, dice il professor Cosentino, “ha rivelato una media di una reazione grave dopo prima e seconda dose ogni 4 minori vaccinati (3,9 per la precisione, ndr). Nessuna di queste è stata una reazione letale – ha chiarito Cosentino – ma molti di loro hanno richiesto cure e sono stati ospedalizzati per quattro, cinque, sei o sette giorni. E’ tanto, è poco? Per me è tantissimo. Questa non è un’antitetanica che al massimo dà un po’ di febbre”. Come si apprende da un video pubblicato dal portale locale QuiComo, il dottor Cosentino critica la Certificazione Verde e spiega perché: “dal punto di vista medico e scientifico non regge sotto nessun aspetto, non è uno strumento che garantisce una minor diffusione dei contagi”.