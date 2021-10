Messina, Gioveni (FdI) sottopone il problema di via Industriale: “anarchia e caos regnano sovrani, urgono soluzioni”

13 Ottobre 2021 15:53

Anarchia e caos regnano sovrani in via Industriale a Messina: il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, chiede soluzioni immediate

Libero Gioveni, consigliere comunale di Messina e capogruppo di Fratelli d’Italia, ha sottolineato i disagi di via Industriale in un’interrogazione dal titolo “Via Industriale: anarchia e caos regnano sovrani! URGONO soluzioni!” che riportiamo di seguito:

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, in riferimento alla problematica in oggetto, intende significarVi quanto segue:

La centralissima via Industriale, come tante altre vie cittadine, rappresenta una di quelle arterie interne caratterizzate da un fitto agglomerato di immobili che però serve o (a questo punto il condizionale è d’obbligo) “dovrebbe” servire anche quasi come alternativa viaria o valvola di sfogo alla già caotica via La Farina, sua parallela.

E invece nella via Industriale vige sistematicamente tutti i giorni un’autentica e conclamata anarchia frutto sia dell’inciviltà degli automobilisti che spesso lasciano l’auto in doppia fila, sia anche per la presenza (certamente legittima per effetto di vecchie licenze) di officine la cui attività determina, gioco forza, l’occupazione di parcheggi liberi che, stante l’assenza di posti auto condominiali e di garage essendo gli immobili di vecchia costruzione, potrebbero essere occupati dai residenti.

Appare evidente come tale condizione di invivibilità determini anche delle conseguenze in termini di inquinamento acustico e ambientale, certamente penalizzanti soprattutto per i residenti.

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale,

I N T E R R O G A

le SS.LL. in indirizzo al fine di conoscere:

quali soluzioni e/o provvedimenti intendano adottare per regolamentare meglio (e quindi migliorare) la sopra descritta condizione viaria ed ambientale;