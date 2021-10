Domani solenni festeggiamenti per Maria SS.ma del Rosario Augusta Patrona di Calanna

2 Ottobre 2021 17:01

Dopo tre anni le cerimonie religiose ritornano nella chiesa madre del Ss.mo Salvatore, segnando il tempo della festa a Calanna. Domenica 3 ottobre alle ore 18.00 ,ferve l’attesa per l’arrivo di Mons. Giacomo D’Anna che celebrerà la messa solenne dell’Augusta Patrona Maria Ss.ma del Rosario. Il raccoglimento della popolazione che si unisce nella fede mariana e che tiene viva l’usanza del ritorno alle origini ,per i non residenti, nel ritrovare le strade del borgo aspromontano. La chiesa con il suo nuovo aspetto interno, custodisce la vara in cui si erge il simulacro che rappresenta Maria Ss.ma del Rosario ,addobbata con gusto e sobrietà dall’artista Federico Catalano. La guida spirituale della comunità di Calanna rappresentata da Padre John Leula collega senso religioso all’appartenenza civile. Al termine della celebrazione solenne, la statua sarà accompagnata dai portatori fuori dal sagrato ,per l’omaggio popolare di fedeli e cittadini che vivranno un momento collettivo di pace e serenità nel segno di Maria.