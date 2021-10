Allerta Meteo in Sicilia: domani scuole chiuse per maltempo in numerosi comuni in provincia di Messina, l’ELENCO

13 Ottobre 2021 22:04

Il maltempo continuerà anche domani in Sicilia, con temporali e forti venti: l’elenco dei Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole in provincia di Messina

In relazione alle segnalate condizioni meteo avverse, è stata disposta la chiusura delle scuole in numerosi comuni della provincia di Messina. Di seguito l’elenco aggiornato in tempo reale degli istituti scolastici chiusi per maltempo nella giornata di domani, giovedì 14 ottobre 2021: