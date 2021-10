Allerta Meteo in Sicilia: domani scuole chiuse a Milazzo

13 Ottobre 2021 21:15

Allerta Meteo in Sicilia: il sindaco di Milazzo ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine

Il dipartimento di Protezione Civile ha diramato oggi pomeriggio un avviso di condizioni meteorologiche con stato di allerta arancione in Sicilia per la giornata di domani – giovedì 14 ottobre. Le previsioni ipotizzano forti e consistenti piogge che in alcuni tratti potrebbero assumere il carattere del nubifragio. In virtù di ciò il sindaco Midili ha disposto la chiusura di tutte le scuole di Milazzo, ai fini della salvaguardia dell’incolumità degli studenti e del personale, stante che in situazioni analoghe si sono verificati allagamenti in quasi tutto il territorio comunale con danni di grave entità alle strade. Si invitano altresì i cittadini a comportamenti prudenti. Qualsiasi necessità potrà essere segnalata tramite centralino del Comune. In caso di situazioni di emergenza sarà attivato il centro operativo comunale.