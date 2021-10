Domani Nesci a Mammola per incontrare sindaco e cittadini

14 Ottobre 2021 16:31

Dalila Nesci, domani sarà a Mammola per un incontro con il sindaco Stefano Raschellà e i cittadini

La Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci, domani sarà a Mammola per un incontro con il sindaco Stefano Raschellà e i cittadini. Saranno presenti anche la deputata Federica Dieni, vicepresidente del Copasir, e il candidato alle regionali Filippo Zavaglia. L’appuntamento è in piazza Ferrari alle ore 18.