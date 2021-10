Domani anche a Messina la prima Giornata nazionale del tumore al seno metastatico

12 Ottobre 2021 16:48

Mercoledì 13 ottobre, in occasione della Giornata nazionale del tumore al seno metastico, si terrà anche a Messina la prima edizione della ricorrenza nazionale organizzata da Europa Donna Italia

Domani, mercoledì 13 ottobre, in occasione della Giornata nazionale del tumore al seno metastico si terrà anche Messina la prima edizione della ricorrenza nazionale, organizzata da Europa Donna Italia e rappresentata sul territorio cittadino dalla Onlus “Per Te Donna ODV”, Associazione attiva nell’ambito del volontariato oncologico. Le iniziative in programma domani prevedono, la presenza di un gazebo informativo, a piazza Duomo, dalle ore 9 alle 13; nel pomeriggio, a partire dalle 18, sarà illuminata di fucsia la Fontana Senatoria di Palazzo Zanca, quale segno di adesione all’iniziativa da parte dell’Amministrazione Comunale unitamente alla concessione del patrocinio. Si tratta di una ricorrenza istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020, pubblicata sulla G.U. n 294 del 26/11/20, su istanza delle Associazioni impegnate a livello nazionale sui temi di sensibilizzazione per la prevenzione, la protezione della salute ed i percorsi di cura. Come ogni anno, si rinnova l’impegno da parte delle socie di “Per Te Donna ODV” di divulgare le informazioni sulle attività svolte in merito alla delicata tematica, e inoltre con la loro presenza in piazza Duomo, nel corso della mattinata saranno disponibili a raccogliere i nominativi di donne che vorranno sottoporsi alla visita senologica gratuita, offerta dall’associazione in collaborazione con la LILT sezione di Messina, nell’ambito del mese della prevenzione oncologica.