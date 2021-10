26 Ottobre 2021 19:50

Condizioni meteo, domani allerta gialla a Milazzo ma le scuole resteranno aperte

Il dipartimento di Protezione Civile ha diramato oggi pomeriggio un avviso di condizioni meteorologiche con stato di allerta gialla per la giornata di domani, mercoledì 27 ottobre. Le scuole resteranno comunque aperte a Milazzo. “Si invitano i cittadini a comportamenti prudenti. Qualsiasi necessità potrà essere segnalata tramite centralino del Comune. In caso di situazioni di emergenza sarà attivato il centro operativo comunale”, scrive in una nota il comune.