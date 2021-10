25 Ottobre 2021 10:02

Elezioni Comunali 2021: Damiano Scalici nuovo sindaco di Torretta, appoggiato dalla lista “Per Torretta”

A Torretta, in provincia di Palermo, comune sciolto per mafia, vince Damiano Scalici, appoggiato dalla lista “Per Torretta”. Si è votato nella giornata di ieri sino alle 23, si è chiusa la fase commissariale per la cittadina palermitana.