Crotone, Modesto saluta: Pasquale Marino è il nuovo allenatore

29 Ottobre 2021 22:35

Il tecnico Francesco Modesto lascia la squadra al terzultimo posto

Ufficiale l’avvicinamento sulla panchina del Crotone. Francesco Modesto non sarà più il tecnico degli Squali, al suo posto la squadra sarà guidata da Pasquale Marino. La notizia si apprende dai canali ufficiali del club. Per l’allenatore calabrese costa cara, dunque, la sconfitta casalinga di ieri contro il Benevento, che ha portato il Crotone al terzultimo posto in classifica. La Serie B comunque è un campionato molto lungo, la società punta su un allenatore esperto per rialzare la china.