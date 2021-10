Juventus, è crisi (bianco) nera. Allegri ha deciso: squadra in ritiro, non succedeva dal 2015

31 Ottobre 2021 14:37

Dopo la sconfitta con il Verona la Juventus va in ritiro, non succedeva dal 2015: società e allenatore concordi sulla decisione che non ha carattere punitivo

Il day after della sconfitta contro il Verona, la seconda consecutiva dopo quella contro il Sassuolo e la 4ª complessiva, ha un sapore amaro. La Juventus rischia di scivolare a 16 punti dalla vetta della classifica, un gap quasi impossibile da colmare, salvo ‘suicidi’ sportivi delle squadre di testa e un percorso praticamente perfetto dei bianconeri fino al termine della stagione. Scudetto che potrebbe già essere svanito a ottobre, qualcosa su cui riflettere. La squadra avrà tempo e modo di pensarci in ritiro. Al termine della seduta di allenamento effettuata quest’oggi alla Continassa, Allegri ha comunicato ai calciatori che da domani fino alla giornata di sabato, quando la Juventus giocherà in casa contro la Fiorentina prima dello stop per le nazionali, la squadra resterà in ritiro al J Hotel. I bianconeri prepareranno anche la gara casalinga contro lo Zenit San Pietroburgo in un clima che, come specificato da “La Gazzetta dello Sport”, non ha carattere punitivo. La decisione è stata presa per cementificare l’identità di squadra e mettere a posto alcuni dettagli tattici e psicologici che per ora stanno mancando. L’ultima volta che la Juventus ha optato per il ritiro era il 28 ottobre 2015, dopo una sconfitta contro il Sassuolo, in panchina c’era proprio Allegri.