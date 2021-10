Covid, il direttore dell’ospedale di Padova: “in terapia intensiva ci sono 10 pazienti, ma 7 sono vaccinati”

22 Ottobre 2021 17:43

Le parole del direttore direttore generale dell’azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dal Ben, sui ricoverati in terapia intensiva nel suo ospedale: su 10 pazienti, 7 sono vaccinati

“Abbiamo 38 pazienti ricoverati, di cui 10 in terapia intensiva. Non mi preoccupa tanto il numero totale, quanto il fatto che di questi 38, ben 21 siano ricoveri degli ultimi 7 giorni, il triplo rispetto alla settimana precedente, e si tratta di uno dei dati più alti degli ultimi mesi. Si è alzata, tra l’altro, anche l’età media dei ricoverati, che adesso hanno 72 anni e sono quindi più anziani di prima, ma colpisce in modo particolare il fatto che la maggioranza dei ricoverati sia tra i vaccinati. Ad esempio, tra i 10 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 sono vaccinati“. Sono le parole del direttore generale dell’azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dal Ben, in conferenza stampa.

“I ricoverati vaccinati hanno ricevuto la seconda dose da oltre cinque mesi, per questo è fondamentale fare la terza”, conferma la dott.ssa Anna Maria Cattelan, direttore del reparto di Malattie infettive e tropicali dell’Ospedale di Padova, come riporta il Corriere del Veneto, facendo intendere come perda efficacia la vaccinazione anti-Covid dopo 5 mesi.