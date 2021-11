Covid oggi Italia, 4.526 contagi e 26 morti: bollettino 31 ottobre

31 Ottobre 2021 22:03

(Adnkronos) – Sono 4.526 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 31 ottobre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 350.170 tamponi con un tasso positività all’1,3%. Le terapie intensive occupate sono 342 in totale, 4 in meno da ieri, mentre salgono a 2.754 i ricoverati con sintomi, 47 in più da ieri.

In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Coronavirus 4.771.965 persone, mentre le vittime sono 132.100. Sono 4.557.417 i guariti, 2.432 nelle ultime 24 ore. In totale oggi in Italia ci sono 82.448 persone positive al Covid.

LAZIO – Sono 528 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 31 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. Gli altri numeri: 388 i ricoverati (+12), 52 le terapie intensive (+3) e 382 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 190.

TOSCANA – Sono 385 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 31 ottobre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 28.588 i test effettuati, di cui 8.562 tamponi molecolari e 20.026 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,35% (4,7% sulle prime diagnosi). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nella regione si sono stati registrati 289.637 casi di positività. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 276.562 (95,5% dei casi totali).

Sono 8.124 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.796, +4,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 270 (1 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (3 in più).

PIEMONTE – Sono 193 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 31 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono pari allo 0,6% di 32.107 tamponi eseguiti, di cui 29.046 antigenici. Dei 193 contagi, gli asintomatici sono 134 (69,4%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 19 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 178 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.053. I tamponi diagnostici finora processati sono 8.342.243 (+32.107 rispetto a ieri), di cui 2.369.998 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 372.932 (+119 rispetto a ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 295 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 31 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 4.335 tamponi molecolari sono stati rilevati 272 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,27%.

Sono inoltre 11.855 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 23 casi (0,19%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 14 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 68 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda il personale del Servizio sanitario regionale sono state rilevate le seguenti positività: nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina due infermieri e un’ostetrica; nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale un dirigente medico; nell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale un infermiere. Relativamente alle strutture residenziali per anziani sono stati registrati i contagi di 5 ospiti (Duino Aurisina e Trieste) e di un operatore (Ronchi dei Legionari).

EMILIA ROMAGNA – Sono 372 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 31 ottobre, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti, un 67enne e una 91enne di Forlì-Cesena, oltre a un 93enne di Piacenza. Da inizio pandemia le vittime sono state 13.595 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.111 tamponi con un tasso di positività all’1,6%. Da ieri sono guarite 335 persone.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 28, 3 in meno rispetto a ieri, 307 quelli negli altri reparti Covid, 16 in più.

PUGLIA – Sono 184 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 31 ottobre in Puglia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.019 tamponi tra molecolari e antigenici. Nella Regione in totale al momento le persone positive sono 3.075. I ricoverati per Coronavirus sono 130, mentre sono 16 le terapie intensive occupate. Da inizio pandemia sono morte 6.835 persone in Puglia di Covid. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bari a 45, Lecce e Bat, entrambe a 34, Foggia a 31, Brindisi a 30 e a Taranto 8.

CAMPANIA – Sono 636 i contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino covid di oggi, 31 ottobre 2021. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati sull’analisi di 22.925 test. In Campania sono 16 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 244 i pazienti ricoverati in reparti di degenza.

SICILIA – Sono 301 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 31 ottobre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono state registrate 2 vittime. Nelle ultime 24 ore sono guarite 264 persone. In totale nell’isola sono 7.197 i positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Catania a 116, Palermo a 96, Messina a 40 e Trapani a 21.

LIGURIA – Sono 98 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 31 ottobre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono guarite 44 persone. In totale al momento nella Regione ci sono 1.181 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 52, Imperia e La Spezia a 21 entrambe, e 2 a Savona.

VENETO – Sono 388 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 31 ottobre in Veneto, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 203 persone. In Veneto in tutto ci sono al momento 10.586 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Padova a 158, Vicenza a 63, Venezia a 43, Treviso a 39, Rovigo a 25 e Belluno a 14.

LOMBARDIA – Sono 474 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 31 ottobre, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 morti per un totale di 34.159 deceduti dall’inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 294 persone, otto in meno di ieri, e 45 in terapia intensiva, una in più di ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 134, Varese a 75, Monza e Brianza a 60, Brescia a 57, Bergamo a 31 e Pavia a 26.