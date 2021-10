Covid oggi Italia, 3.908 contagi e 39 morti: bollettino 23 ottobre

23 Ottobre 2021 20:22

(Adnkronos) – Sono 3.908 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 23 ottobre 2021, secondo i dati Covid – regione per regione – nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 39 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 491.574 tamponi con un tasso di positività allo 0,8%. Sono stati 12 in più i ricoveri rispetto a ieri, mentre calano di 5 unità le occupazioni delle terapie intensive. In totale sono 2.455 i ricoverati con sintomi, mentre sono 338 i ricoverati in terapia intensiva con i 20 ingressi del giorno.

PIEMONTE – Sono 246 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 23 ottobre 2021, secondo i dati covid nel bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi (di cui 102 dopo test antigenico) sono pari allo 0,4% di 60.636 tamponi eseguiti, di cui 54.690 antigenici. Dei 246 contagi, gli asintomatici sono 134 (54,5%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 18 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 179(+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.560. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.947.700 (+60.636 rispetto a ieri), di cui 2.331.087 risultati negativi.

I pazienti guariti diventano complessivamente 371.675 (+127 rispetto a ieri).

EMILIA ROMAGNA – Sono 333 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 23 ottobre, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 3 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su un totale di 27.208 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,2%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,1 anni.

Sui 119 asintomatici, 88 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 con lo screening sierologico, 21 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 4 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.001 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 405.377. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 10.493 (-671). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 10.185 (-662), il 97,1% del totale dei casi attivi.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (30, come ieri); calano quelli negli altri reparti Covid (-9, diventano 278).

CAMPANIA – Sono 448 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 23 ottobre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.236 tamponi. Venti le terapie intensive occupate, 176 i pazienti ricoverati in reparti di degenza per complicazioni legate al Coronavirus.

CALABRIA – Sono 152 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 ottobre 2021 in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, i 152 nuovi contagi sono stati registrati su 4.072 tamponi effettuati.

Sono +128 i guariti. Da inizio emergenza il totale è di 1.440 decessi. Il bollettino, inoltre, registra +21 attualmente positivi, +23 in isolamento, -2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 8).

PUGLIA – Sono 203 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia oggi, sabato 23 ottobre 2021, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid della Regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.415 test. Spiccano i 70 contagi in provincia di Bari, 43 in provincia di Taranto e 41 in quella di Foggia. Le persone attualmente positive sono 2.219. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 129, in terapia intensiva invece 16 persone.

LAZIO – Sono 423 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 ottobre 2021 nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 6 morti. A Roma 184 casi. “Oggi nel Lazio su 10.213 tamponi molecolari e 21.688 tamponi antigenici per un totale di 31.901 tamponi, si registrano 423 nuovi casi positivi (+15) al Sars-Cov – 2. Sono 6 i decessi (+2), 322 i ricoverati (+10), 50 le persone in terapia intensiva (+1) e 240 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,3%. I casi a Roma città sono a quota 184” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nella campagna vaccinale contro il Covid-19 nel Lazio è stato “superato il 91% della popolazione adulta e oltre l’85% degli over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Sono, ad oggi, oltre 8,65 milioni le dosi di vaccino somministrate” riferisce D’Amato.

TOSCANA – Sono 285 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 5 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 274.903 (95,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.942 tamponi molecolari e 23.145 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo.

Sono invece 8.615 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.078, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 241 (6 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in meno).

Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 84,6 anni. L’età media dei 285 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (16% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più). Complessivamente, 4.837 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (9 in più rispetto a ieri, più 0,2%).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 150 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 23 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. Nel dettaglio, su 4.838 tamponi molecolari sono stati rilevati 133 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,75%

Sono inoltre 17.464 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,10%). Sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre rimangono 50 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.845: 841 a Trieste, 2.026 a Udine, 681 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.503, i clinicamente guariti 28 e 1.115 le persone in isolamento. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 115.549 persone (il totale dei casi positivi è stato ridotto di una unità a seguito della revisione di un test positivo): 24.050 a Trieste, 52.921 a Udine, 23.132 a Pordenone, 13.833 a Gorizia e 1.613 da fuori regione.

BASILICATA – In Basilicata sono 10 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti), su un totale di 487 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 44. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 860 (-34).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 956 somministrazioni ieri. Finora 430.981 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,9 per cento del totale della popolazione residente), 390.147 hanno completato il ciclo vaccinale (70,5 per cento) e 3.739 sono le terze dosi, per un totale di 824.867 somministrazioni effettuate.

LOMBARDIA – Sono 390 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 23 ottobre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati due morti che portano il totale nella Regione da inizio pandemia a 34.137. Da ieri sono stati processati 103.224 tamponi con una percentuale di positività che si mantiene stabile allo 0,3%.

In calo le terapie intensive occupate, sono 49, tre in meno rispetto a ieri, mentre è in lieve rialzo il numero di ricoverati negli altri reparti pari a 281, 7 in più rispetto a ieri. I dati per provincia: a Milano i nuovi casi segnalati sono 138, 62 a Brescia, 31 a Bergamo e altrettanti a Monza e Brianza, 28 a Pavia, 17 a Cremona, 15 a Mantova, 14 a Lodi, 5 a Varese, 4 a Sondrio e zero a Como.

LIGURIA – Sono 69 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 23 ottobre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 21 persone nella Regione. I positivi attualmente sono 913 in Liguria. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 26, Imperia a 17, Savona a 9 e La Spezia a 7.

VENETO – Sono 457 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 23 ottobre in Veneto, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 364 persone. Nella Regione al momento ci sono 9.146 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Padova a 88, Venezia a 87, Vicenza a 85, Treviso a 78, Verona a 67, Rovigo a 35 e Belluno a 7.