Covid, il monitoraggio ISS: l’incidenza aumenta in 17 Regioni, ma in Calabria e Sicilia diminuisce in controtendenza col dato nazionale

22 Ottobre 2021 13:51

L’ultimo monitoraggio Covid dall’Istituto Superiore di Sanità evidenzia un dato su Calabria e Sicilia in controtendenza rispetto a quello nazionale, che vede l’incidenza aumentare in 17 regioni

E’ stato pubblicato l’ultimo monitoraggio settimanale sul Covid da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. L’incidenza dei casi, negli ultimi 7 giorni, è aumentata in 17 Regioni e Province autonome rispetto ai valori registrati nella settimana precedente. Le Regioni con l’incidenza più elevata sono: Provincia autonoma di Bolzano (85,6), Friuli Venezia Giulia (51,7) e Veneto (48,3). Le Regioni in cui invece si è registrata una diminuzione dell’incidenza sono: Basilicata (da 22,3 a 18,4), Calabria (da 43 a 36,7), Sardegna (da 13,3 a 7,9) e Sicilia (da 43,0 a 38,3). Calabria e Sicilia, dunque, in controtendenza rispetto al dato nazionale.