Covid, il commissario del GOM di Reggio Calabria Fantozzi: “la situazione è tranquilla, il numero dei ricoverati è crollato e non prevediamo un peggioramento”

26 Ottobre 2021 15:19

Covid, le parole del commissario straordinario del GOM sulla situazione degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria

“Abbiamo solo quattro pazienti in terapia intensiva, tutti non vaccinati, un trend in diminuzione rispetto al picco registrato il sette di settembre, probabilmente correlato al periodo di Ferragosto, quando la gente non ha rispettato il distanziamento sociale. Nelle ultime settimane, dunque, non c’è stato nessun aumento ma un decremento sia di ingressi in terapia intensiva che di ricoveri ordinari, che camminano di pari passo“. A dirlo all’AdnKronos è Iole Fantozzi, commissario straordinario del Gom, ‘Grande ospedale metropolitano’, di Reggio Calabria. “Al momento – spiega la dottoressa Fantozzi – abbiamo 35 ricoveri in area medica, in diminuzione nelle ultime settimane, visto che i primi di settembre erano circa cento. La situazione, dunque, è tranquilla, e non prevediamo, per il momento, un peggioramento. Poi, naturalmente – conclude -, è impossibile fare previsioni certe, poiché incide molto il numero dei non vaccinati, che qui a Reggio Calabria è alto. Ma per fortuna stiamo tenendo bene”.