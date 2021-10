Covid: D’Incà, ‘chi attacca Lamorgese indebolisce forze ordine, no pericolosi distinguo’**

9 Ottobre 2021 21:56

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Chi in queste ore attacca la Ministra Lamorgese indebolisce le Forze dell’Ordine e non contribuisce a rasserenare il clima. In questo momento serve unità e non pericolosi distinguo i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Così il ministro Federico D’Incà su twitter.