Covid: Casu, ‘Pd Roma aderisce a presidio Cgil, domani alle 10 a sede sindacato’

9 Ottobre 2021 21:12

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Aderiamo a presidio Cgil: chi attacca Istituzioni e Sindacato attenta alla democrazia. Domani mattina alle 10 il Partito Democratico di Roma parteciperà al presidio in Corso d’Italia di fronte alla Sede CGIL per respingere insieme a tutte le forze democratiche la violenza fascista #nogreenpass che oggi ha lpreso d’assedio la Capitale”. Così Andrea Casu su Fb.

“Totale solidarietà e vicinanza al Presidente Mattarella e al Presidente Draghi, alle forze dell’ordine colpite, al Segretario Landini e a tutta la Cgil, quello che sta avvenendo in queste ore riguarda tutte e tutti e richiede una reazione netta e immediata: chi attacca le Istituzioni e il Sindacato attenta a tutta la democrazia”.