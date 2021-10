Covid: all’aeroporto di Catania attivo il servizio dei tamponi molecolari rapidi

14 Ottobre 2021 15:52

Il Commissario Liberti: “in funzione una nuova apparecchiatura, test che presenta vantaggi soprattutto sui tempi di attesa”

Una nuova apparecchiatura per effettuare tamponi molecolari rapidi è in funzione all’aeroporto internazionale Fontanarossa-Vincenzo Bellini di Catania. I passeggeri provenienti dalle aree a rischio indicate dall’ordinanza del presidente della Regione, se positivi al test antigenico tradizionale, si sottopongono al molecolare rapido. “E’ un test di conferma che presenta vantaggi soprattutto sui tempi di attesa – spiega il commissario per l’emergenza Covid di Catania, Pino Liberti – poiché, in caso di accertata positività, si attiva immediatamente il trasferimento nella propria abitazione o nel Covid hotel, evitando lo stazionamento in aeroporto, particolarmente disagevole quando si tratti di passeggeri provenienti dagli ultimi voli della giornata quindi in fascia notturna. L’utilizzo della nuova apparecchiatura, insieme con un ulteriore potenziamento dei controlli in area Covid – conclude il commissario – hanno migliorato il servizio che sta funzionando correttamente, in maniera fluida, garantendo la sicurezza in aeroporto e fuori”.