Covid a Messina, oggi morti due uomini di 90 e 87 anni: il report delle ospedalizzazioni in tutta la Provincia

25 Ottobre 2021 16:07

In totale sono 5 i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva nella provincia di Messina

Nella giornata di oggi sono due i decessi comunicati e legati al Coronavirus in provincia di Messina, entrambi avvenuti al Policlinico: si tratta di un uomo di Limina, 90 anni (morto il 24/10) e un uomo di Librizzi, 87 anni (deceduto il 25/10) Il prima era un paziente vaccinato, l’87enne no. Per quanto riguarda i ricoveri, ecco di seguito il report: Policlinico 31 (di cui 2 in Rianimazione), Papardo 8 (di cui 3 in Rianimazione), Barcellona Pozzo di Gotto 5 Irccs Piemonte 1 TOTALE 45