Elezioni, ballottaggio Cosenza. Tansi: “libertà di voto agli elettori di Tesoro Calabria”

11 Ottobre 2021 10:04

Elezioni, ballottaggio Cosenza. Tansi: “invito i nostri sostenitori ad esprimersi liberamente e secondo coscienza”

“Purtroppo il primo turno delle elezioni comunali a Cosenza ha estromesso la nostra candidata Bianca Rende e portato al ballottaggio Franz e Francesco Caruso, espressione della politica più vecchia e degradata, e di un trasversalismo amorale che da decenni caratterizza la politica cosentina”. E’ quanto scrive in una nota Carlo Tansi, presidente del movimento civico Tesoro Calabria. “Tali considerazioni sono coerenti con quanto affermato dal nostro movimento durante tutta la campagna elettorale. In qualità di presidente del movimento civico Tesoro Calabria, ritenendo il voto la più alta forma di democrazia ed essendo pertanto decisamente contrario all’astensionismo, in vista del prossimo ballottaggio per l’elezione del sindaco di Cosenza, invito i nostri sostenitori ad esprimersi liberamente e secondo coscienza”, conclude la nota.