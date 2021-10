Cosenza, bimba di 3 mesi morta all’ospedale “Giannettasio”: la Procura apre un’inchiesta

13 Ottobre 2021 11:21

Bimba di 3 mesi morta nel Cosentino, la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari ha aperto un’inchiesta

La Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari ha deciso di aprire un’inchiesta in merito alla morte di una bimba di 3 mesi avvenuta ieri mattina a Corigliano Rossano (Cosenza). La piccola, secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzione, sarebbe arrivata presso l’ospedale “Giannettasio” di Rossano già in arresto cardiaco. Non sono valsi a nulla i tentativi dei sanitari di provare a salvarle la vita. La neonata stava dormendo nel suo lettino, vicina al fratello maggiore di tre anni, quando i genitori si sarebbero accorti del suo respiro irregolare. Il decesso sarebbe poi avvenuto durante il tragitto verso l’ospedale. Sull’accaduto indagano i Carabinieri e la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della bimba.