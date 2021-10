Coronavirus, Meloni: “vergogna che Draghi voglia far pagare i tamponi alle aziende”

14 Ottobre 2021 11:50

Coronavirus: le dichiarazioni del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni

“Apprendiamo dalle agenzie di stampa che il premier Draghi, nel corso dell’incontro coi sindacati, avrebbe preannunciato la possibilità di porre a carico delle aziende il costo dei tamponi dei lavoratori. Se questa decisione dovesse essere confermata dal Consiglio dei ministri, saremmo di fronte ad una vergogna“. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “È inaudito e intollerabile – aggiunge- che questo Governo scarichi la scelta scellerata di applicare il green pass come lasciapassare governativo per andare a lavorare sulle spalle delle imprese già in crisi e piegate dalla pandemia. Fratelli d’Italia ribadisce a chiare lettere che la spesa dei tamponi deve essere interamente coperta dallo Stato e non debba ricadere né sui lavoratori né sulle aziende“.