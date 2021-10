Coronavirus, oggi in Calabria 236 guariti, 2 morti e 92 nuovi casi positivi: continuano a diminuire i ricoverati, il bollettino

8 Ottobre 2021 15:51

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, venerdì 8 ottobre

Oggi in Calabria ci sono stati 2 morti, 236 guariti e 92 nuovi casi di Coronavirus su 2.861 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 3,22% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

32 nella Provincia di Cosenza

23 nella Provincia di Reggio Calabria

17 nella Provincia di Crotone

14 nella Provincia di Vibo Valentia

5 nella Provincia di Catanzaro

1 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 84.642 persone su 1.215.706 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,96%. In Calabria sono stati processati 14,36 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

84.642 casi totali



1.423 morti

80.144 guariti

3.105 attualmente positivi

116 (-3) ricoverati in ospedale ( 3,73% )

( ) 8 (-1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,25% )

( ) 2.981 (-142) in isolamento domiciliare ( 96,00% )

I 84.642 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 29.705 casi : 397 morti , 28.291 guariti , 64 in reparto, 4 in terapia intensiva, 949 in isolamento domiciliare.

: , , 64 in reparto, 4 in terapia intensiva, 949 in isolamento domiciliare. Cosenza 27.551 casi : 646 morti , 25.621 guariti , 26 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.255 in isolamento domiciliare.

: , , 26 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.255 in isolamento domiciliare. Catanzaro 11.449 casi : 156 morti , 11.174 guariti , 9 in reparto, 1 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 1 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare. Crotone 8.131 casi : 115 morti , 7.897 guariti , 11 in reparto, 208 in isolamento domiciliare.

: , , 11 in reparto, 208 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.425 casi : 100 morti , 6.187 guariti , 4 in reparto, 134 in isolamento domiciliare.

: , , 4 in reparto, 134 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.281 casi: 9 morti, 944 guariti , 2 in reparto, 326 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: