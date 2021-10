Coronavirus, oggi in Calabria 3 morti, 128 guariti e 152 nuovi casi positivi: il BOLLETTINO

23 Ottobre 2021 15:46

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, sabato 23 ottobre

Oggi in Calabria ci sono stati 3 morti, 128 guariti e 152 nuovi casi di Coronavirus su 4.072 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 3,73% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

65 nella Provincia di Reggio Calabria

40 nella Provincia di Cosenza

23 nella Provincia di Vibo Valentia

14 nella Provincia di Crotone

10 nella Provincia di Catanzaro

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 86.344 persone su 1.270.405 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,79%. In Calabria sono stati processati 14,71 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

86.344 casi totali



1.440 morti

82.059 guariti

2.845 attualmente positivi

75 (-2) ricoverati in ospedale ( 2,63% )

( ) 8 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,28% )

( ) 2.762 (+23) in isolamento domiciliare ( 97,08% )

I 86.344 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 30.284 casi : 405 morti , 29.122 guariti , 42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 711 in isolamento domiciliare.

: , , 42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 711 in isolamento domiciliare. Cosenza 27.934 casi : 653 morti , 26.051 guariti , 20 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.209 in isolamento domiciliare.

: , , 20 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.209 in isolamento domiciliare. Catanzaro 11.511 casi : 157 morti , 11.281 guariti , 2 in reparto, 3 in terapia intensiva, 69 in isolamento domiciliare.

: , , 2 in reparto, 3 in terapia intensiva, 69 in isolamento domiciliare. Crotone 8.452 casi : 115 morti , 8.140 guariti , 4 in reparto, 193 in isolamento domiciliare.

: , , 4 in reparto, 193 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 6.780 casi : 101 morti , 6.293 guariti , 6 in reparto, 380 in isolamento domiciliare.

: , , 6 in reparto, 380 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.382 casi: 9 morti, 1.172 guariti , 1 in reparto, 200 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: