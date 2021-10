Cormar Polistena prima vittoria casalinga, la gioia di Creaco e Parisi: “è la forza di un grande gruppo” [INTERVISTE]

16 Ottobre 2021 19:21

La Cormar Futsal Polistena vince 5-3 contro la Todis Lido di Ostia per quello che è il primo successo in Serie A a Reggio Calabria: la gioia e le emozioni di Angelo Creaco e Gianluca Parisi

Dopo la prima vittoria in trasferta a Dosson contro la Came, arriva anche il primo trionfo casalingo contro la Todis Lido di Ostia. Esplode di gioia il PalaBotteghelle per il secondo successo consecutivo della Cormar Futsal Polistena che, al netto della sconfitta beffarda contro la Feldi Eboli all’esordio, ha regalato solo grandi gioie al proprio pubblico. E non solo. È grande anche la gioia dei protagonisti.

Ai microfoni di StrettoWeb, il numero 10 Angelo Creaco, autore di una doppietta decisiva nel successo odierno per 5-3 contro Ostia, ha esternato le sue emozioni per il doppio successo ravvicinato: “a Treviso non se lo aspettava nessuno. Noi siamo consapevoli, ogni giorno acquisiamo consapevolezza nelle nostre qualità. A fine partita grande emozione, sarà stato anche perchè era la prima in Serie A per la società e per chi come me questa categoria non l’aveva mai fatta. Una gioia immensa. Oggi un’altra gioia, cerchiamo di portare questa striscia il più avanti possibile. All’inizio eravamo un po’ imballati, ma siamo cresciuti col tempo. È un grande lavoro dello staff tecnico. Non ci siamo fermati mai, è stato un mese di doppie sedute, eravamo sfiniti, ma adesso si stanno vedendo i risultati“.

Altra grande prestazione per Gianluca Parisi che, dopo aver blindato la porta a Dosson subentrando al posto dell’espulso Martino, quest’oggi ha difeso la porta del Polistena con parate importanti che hanno respinto il forcing disperato di Ostia alla ricerca del pareggio. “Le emozioni sono indescrivibili. – spiega Gianluca – Chi mi conosce sa tutto quello che ho passato personalmente per meritarmi questa categoria, il sudore che ho buttato, soprattutto in questo parquet. Sono felicissimo di aver esordito in Serie A la scorsa partita, sono contentissimo di aver esordito da titolare oggi, a Reggio Calabria, nella mia città e con questa maglia“.